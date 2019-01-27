Hortumun dereye sürüklediği araçta kaybolan Buse aranıyor (3)
Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle...
ARAMALARIN BUGÜNKÜ BÖLÜMÜ SONLANDIRILDI
Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi. Kemer Sanayi Sitesi önünde başlanan çalışmalara, 186 kişilik ekip katıldı. Çalışmaların sonlandırılmasının ardından ekipler, yarın yapılacak aramaların nerede yürütüleceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.