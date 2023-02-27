Hosam Aiesh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hosam Aiesh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hosam Aiesh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hosam Aiesh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hosam Aiesh 14 Nisan 1995 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Suriye,İsveç uyrukludur.Gerçek adı da حسام عياش şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hosam Aiesh Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. Hosam Aiesh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hosam Aiesh'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hosam Aiesh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hosamaiesh.8/

Hosam Aiesh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hosam Aiesh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hosam Aiesh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hosam Aiesh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Häcken U19

1 Ocak 2014 yılında Häcken

5 Ağustos 2014 yılında Varbergs BoIS

30 Kasım 2014 yılında Häcken

1 Ocak 2015 yılında Östersund

31 Mart 2016 yılında Varbergs BoIS

30 Haziran 2016 yılında Östersund

10 Ağustos 2019 yılında IFK Göteborg

1 Ocak 2023 yılında FC Seoul

Hosam Aiesh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hosam Aiesh şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hosam Aiesh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azalea BK, BK Häcken (-2013)

Suriye takımında 17 numaralı formasıyla 1 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç takımında 21 numaralı formasıyla 8 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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