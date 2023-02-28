Hosam Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hosam Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hosam Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hosam Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hosam Mohamed 19 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hosam Mohamed Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Hosam Mohamed'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hosam Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hosam Mohamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hosam Mohamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hosam Mohamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Hatta Club

1 Eylül 2021 yılında Cleopatra FC

Hosam Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hosam Mohamed şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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