Hoshi Okui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hoshi Okui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hoshi Okui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hoshi Okui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hoshi Okui 14 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 奥井 星 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hoshi Okui Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Hoshi Okui'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hoshi Okui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hoshi Okui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2019 yılında Kansai Uni '08
1 Şubat 2020 yılında Kansai Univ.
1 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz
Hoshi Okui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hoshi Okui şuan Kansai University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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