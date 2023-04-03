Hosine Bility kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hosine Bility Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hosine Bility adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hosine Bility Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hosine Bility 10 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avustralya,Liberya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hosine Bility Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Benchmark Sports yapmaktadır. Hosine Bility, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mafra futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Hosine Bility'nin CD Mafra ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Hosine Bility Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hosine Bility isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hosine Bility Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hosine Bility futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2019 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2021 yılında Midtjylland

12 Nisan 2022 yılında Fram Reykjavík

30 Haziran 2022 yılında Midtjylland

23 Ağustos 2022 yılında Mafra

Hosine Bility Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hosine Bility şuan CD Mafra takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Hosine Bility Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya U23 takımında 15 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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