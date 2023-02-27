Hoskuldur Gunnlaugsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hoskuldur Gunnlaugsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hoskuldur Gunnlaugsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hoskuldur Gunnlaugsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hoskuldur Gunnlaugsson 26 Eylül 1994 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hoskuldur Gunnlaugsson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Total Football yapmaktadır. Hoskuldur Gunnlaugsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 22 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Hoskuldur Gunnlaugsson'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 31 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Hoskuldur Gunnlaugsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hoskuldur Gunnlaugsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hoskuldur Gunnlaugsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hoskuldur Gunnlaugsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mayıs 2012 yılında Augnablik

16 Ekim 2012 yılında Breidablik

4 Mayıs 2013 yılında Augnablik

16 Ekim 2013 yılında Breidablik

31 Temmuz 2017 yılında Halmstads BK

25 Nisan 2019 yılında Breidablik

31 Aralık 2019 yılında Halmstads BK

22 Şubat 2020 yılında Breidablik

Hoskuldur Gunnlaugsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hoskuldur Gunnlaugsson şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Hoskuldur Gunnlaugsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 17 numaralı formasıyla 26 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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