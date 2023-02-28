Hossam Abdelmaguid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossam Abdelmaguid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossam Abdelmaguid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossam Abdelmaguid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossam Abdelmaguid 30 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Hossam Abdelmaguid Abdelsalam şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossam Abdelmaguid Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gt agency yapmaktadır. Hossam Abdelmaguid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Hossam Abdelmaguid'nin Zamalek SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Hossam Abdelmaguid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossam Abdelmaguid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hossam Abdelmaguid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossam Abdelmaguid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zamalek

Hossam Abdelmaguid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossam Abdelmaguid şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Hossam Abdelmaguid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U20 takımında 25 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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