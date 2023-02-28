Hossam Arafat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossam Arafat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossam Arafat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossam Arafat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossam Arafat 18 Ocak 1990 tarihinde Dakahlia şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Hossam Arafat Hassan şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossam Arafat Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hossam Arafat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hossam Arafat'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hossam Arafat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossam Arafat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hossam Arafat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossam Arafat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Zamalek

1 Ocak 2012 yılında Petrojet

30 Haziran 2013 yılında Zamalek

19 Eylül 2013 yılında El Mahalla

20 Temmuz 2014 yılında Wadi Degla

9 Eylül 2021 yılında Enppi SC

30 Ocak 2023 yılında Aswan SC

Hossam Arafat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossam Arafat şuan Aswan SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Hossam Arafat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.