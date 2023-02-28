Hossam Ashraf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossam Ashraf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossam Ashraf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossam Ashraf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossam Ashraf 20 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da حسام أشرف şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossam Ashraf Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Hossam Ashraf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hossam Ashraf'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hossam Ashraf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossam Ashraf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hossam Ashraf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossam Ashraf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında Zamalek

27 Ocak 2023 yılında Bank El Ahly

30 Haziran 2024 yılında Zamalek

Hossam Ashraf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossam Ashraf şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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