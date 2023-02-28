Hossam El Sanea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossam El Sanea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossam El Sanea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossam El Sanea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossam El Sanea 11 Şubat 1994 tarihinde Menofia şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Hossam Sayed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossam El Sanea Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hossam El Sanea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Hossam El Sanea'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hossam El Sanea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossam El Sanea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hossam El Sanea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossam El Sanea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Etisalat

1 Temmuz 2015 yılında O. Alexandria

19 Eylül 2016 yılında Ghazl Shebeen

1 Temmuz 2018 yılında Banha

1 Temmuz 2019 yılında Bank El Ahly

Hossam El Sanea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossam El Sanea şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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