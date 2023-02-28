Hossam Greisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossam Greisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossam Greisha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossam Greisha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossam Greisha 1 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Hossam Mohamed Aboul-Azm şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossam Greisha Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hossam Greisha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hossam Greisha'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Hossam Greisha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossam Greisha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hossam Greisha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossam Greisha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2018 yılında El Dakhlia

1 Kasım 2020 yılında Sers El Lyan

3 Temmuz 2022 yılında Proxy FC

27 Ocak 2023 yılında El Masry

Hossam Greisha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossam Greisha şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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