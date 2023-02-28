Hossam Greisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossam Greisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hossam Greisha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hossam Greisha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Hossam Greisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossam Greisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hossam Greisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossam Greisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossam Greisha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossam Greisha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossam Greisha 1 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur.  Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Hossam Mohamed Aboul-Azm şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossam Greisha Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hossam Greisha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hossam Greisha'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Hossam Greisha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossam Greisha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Hossam Greisha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossam Greisha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2018 yılında El Dakhlia

1 Kasım 2020 yılında Sers El Lyan

3 Temmuz 2022 yılında Proxy FC

27 Ocak 2023 yılında El Masry

Hossam Greisha kimdir

Hossam Greisha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossam Greisha şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hossam Greisha nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Amer Amer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amer Amer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amer Amer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amer Amer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pedro Requena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Requena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pedro Requena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Requena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Bassam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Bassam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Bassam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Bassam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erick Canales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Canales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erick Canales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Canales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mohamed Sadek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sadek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Sadek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sadek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nelinho Quina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelinho Quina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nelinho Quina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelinho Quina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Santillan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Santillan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Santillan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Santillan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi