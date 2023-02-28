Hossam Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossam Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hossam Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hossam Hassan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hossam Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossam Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hossam Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossam Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossam Hassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossam Hassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossam Hassan 2 Eylül 1993 tarihinde Banha şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da حسام حسن عبد البديع şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossam Hassan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gt agency yapmaktadır. Hossam Hassan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hossam Hassan'nin Smouha SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hossam Hassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossam Hassan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hossam Hassan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossam Hassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Gaish

11 Ağustos 2014 yılında El Dakhlia

15 Ocak 2016 yılında Smouha

21 Nisan 2021 yılında Al-Ahly Tripoli

31 Ağustos 2021 yılında Smouha

1 Eylül 2021 yılında El Ahly

4 Ocak 2023 yılında Smouha

30 Haziran 2023 yılında El Ahly

Hossam Hassan kimdir

Hossam Hassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossam Hassan şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Hossam Hassan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır takımında 18 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hossam Hassan nereli

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