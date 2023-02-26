Hossein Akbar Monadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Akbar Monadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossein Akbar Monadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossein Akbar Monadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossein Akbar Monadi 31 Ocak 1996 tarihinde Doroud, Lorestan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da Mohammad Hossein Akbar Monadi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossein Akbar Monadi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIFA-CO yapmaktadır. Hossein Akbar Monadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 26 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Hossein Akbar Monadi'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hossein Akbar Monadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossein Akbar Monadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hossein Akbar Monadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossein Akbar Monadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Saipa FC U19

1 Temmuz 2015 yılında Saipa FC U21

1 Temmuz 2017 yılında Saipa FC

1 Temmuz 2019 yılında Shahr Khodrou

13 Ocak 2020 yılında Saipa FC

26 Ağustos 2021 yılında Gol Gohar

Hossein Akbar Monadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossein Akbar Monadi şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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