Hossein Doustdar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Doustdar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossein Doustdar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossein Doustdar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossein Doustdar 21 Ocak 1992 tarihinde Najjafabad, Isfahan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da حسین دوستدار şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossein Doustdar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hossein Doustdar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 13 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Hossein Doustdar'nin Mes Kerman ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hossein Doustdar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossein Doustdar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hossein Doustdar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossein Doustdar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Zob Ahan

19 Aralık 2014 yılında Giti Pasand

1 Temmuz 2015 yılında Machine Sazi

23 Aralık 2015 yılında Sanat Naft

5 Temmuz 2016 yılında Gol Gohar

25 Temmuz 2017 yılında Naft M.I.S F.C.

17 Ocak 2020 yılında Baadraan

1 Kasım 2020 yılında Khosheh Talaei

13 Eylül 2021 yılında Mes Kerman

Hossein Doustdar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossein Doustdar şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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