Hossein Ebrahimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Ebrahimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossein Ebrahimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossein Ebrahimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossein Ebrahimi 3 Ağustos 1990 tarihinde Astaneh-ye Ashrafiyeh, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da حسین ابراهیمی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossein Ebrahimi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIFA-CO yapmaktadır. Hossein Ebrahimi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hossein Ebrahimi'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hossein Ebrahimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossein Ebrahimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hossein Ebrahimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossein Ebrahimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Pegah Gilan

1 Temmuz 2009 yılında Malavan

1 Temmuz 2011 yılında Damash Gilan

12 Temmuz 2013 yılında Naft Tahran

1 Temmuz 2015 yılında Foolad

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2017 yılında Machine Sazi

1 Temmuz 2017 yılında Sepidrood

3 Ağustos 2019 yılında Naft M.I.S F.C.

20 Eylül 2020 yılında Foolad

26 Ağustos 2021 yılında Zob Ahan

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2023 yılında Havadar SC

Hossein Ebrahimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossein Ebrahimi şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

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