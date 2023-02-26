Hossein Feyz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Feyz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossein Feyz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossein Feyz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossein Feyz 29 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da حسین فیض şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossein Feyz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hossein Feyz'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hossein Feyz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossein Feyz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hossein Feyz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossein Feyz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2022 yılında Naft M.I.S F.C.

Hossein Feyz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossein Feyz şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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