Hossein Goudarzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Goudarzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossein Goudarzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossein Goudarzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossein Goudarzi 3 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da حسین گودرزی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossein Goudarzi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hossein Goudarzi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hossein Goudarzi'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hossein Goudarzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossein Goudarzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hossein Goudarzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossein Goudarzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2022 yılında Naft M.I.S F.C.

Hossein Goudarzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossein Goudarzi şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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