Hossein Hosseini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Hosseini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossein Hosseini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossein Hosseini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossein Hosseini 30 Haziran 1992 tarihinde Shiraz, Fars şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سید حسین حسینی / Seyed Hossein Hosseini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossein Hosseini Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arvand Sport yapmaktadır. Hossein Hosseini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esteghlal FC futbol takımında oynamaktadır. Esteghlal FC takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Hossein Hosseini'nin Esteghlal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hossein Hosseini Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/hosseini21?igshid=ryoz1i31434m

Hossein Hosseini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossein Hosseini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hossein Hosseini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossein Hosseini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Bargh Shiraz FC

1 Temmuz 2012 yılında Esteghlal FC

1 Temmuz 2014 yılında Malavan

30 Haziran 2016 yılında Esteghlal FC

Hossein Hosseini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossein Hosseini şuan Esteghlal FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Hossein Hosseini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran takımında 24 numaralı formasıyla 17 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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