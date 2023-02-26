Hossein Madadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Madadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossein Madadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossein Madadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossein Madadi 8 Haziran 1995 tarihinde Arak, Markazi şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da حسین مددی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossein Madadi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hossein Madadi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hossein Madadi'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hossein Madadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossein Madadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hossein Madadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossein Madadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Pars Jam

30 Haziran 2016 yılında Aluminium Arak

21 Ağustos 2017 yılında FC Nassaji M.

3 Ocak 2018 yılında Aluminium Arak

1 Temmuz 2018 yılında Niroye Zamini

10 Kasım 2020 yılında Kheybar FC

8 Ekim 2021 yılında Khosheh Talaei

20 Şubat 2022 yılında Esteghlal Khz.

20 Temmuz 2022 yılında Aluminium Arak

Hossein Madadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossein Madadi şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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