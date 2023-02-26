Hossein Nokhodkar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Nokhodkar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossein Nokhodkar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossein Nokhodkar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossein Nokhodkar 24 Şubat 2002 tarihinde Karaj, Alborz şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da حسین نخودکار şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossein Nokhodkar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hossein Nokhodkar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hossein Nokhodkar'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hossein Nokhodkar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossein Nokhodkar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hossein Nokhodkar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossein Nokhodkar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Saipa FC

28 Mart 2021 yılında Shahin Bushehr

10 Ağustos 2021 yılında Gol Gohar

12 Ocak 2023 yılında Havadar SC

Hossein Nokhodkar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossein Nokhodkar şuan Havadar SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Hossein Nokhodkar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U23 takımında 7 numaralı formasıyla 25 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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