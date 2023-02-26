Hossein Pour Hamidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Pour Hamidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossein Pour Hamidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossein Pour Hamidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossein Pour Hamidi 26 Mart 1998 tarihinde Shushtar, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da حسین پورحمیدی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossein Pour Hamidi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Haluk Canatar yapmaktadır. Hossein Pour Hamidi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 14 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Hossein Pour Hamidi'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hossein Pour Hamidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossein Pour Hamidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hossein Pour Hamidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossein Pour Hamidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Esteghlal Khz.

14 Ağustos 2019 yılında Esteghlal FC

14 Kasım 2020 yılında Aluminium Arak

Hossein Pour Hamidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossein Pour Hamidi şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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