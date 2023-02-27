Hossein Sadeghi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Sadeghi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossein Sadeghi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossein Sadeghi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossein Sadeghi 11 Eylül 1990 tarihinde Farsan, Chaharmahal and Bakhtiari şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da حسین صادقی şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossein Sadeghi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hossein Sadeghi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 13 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Hossein Sadeghi'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hossein Sadeghi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossein Sadeghi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hossein Sadeghi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossein Sadeghi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2017 yılında Esteghlal Khz.

15 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

12 Ağustos 2018 yılında Qashqai Shiraz

13 Eylül 2020 yılında Havadar SC

Hossein Sadeghi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossein Sadeghi şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.