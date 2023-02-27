Hossein Saki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Saki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossein Saki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossein Saki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossein Saki 10 Mayıs 1997 tarihinde Dasht-e Azadegan, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da حسين ساکی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossein Saki Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arvand Sport yapmaktadır. Hossein Saki, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Hossein Saki'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hossein Saki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossein Saki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hossein Saki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossein Saki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Kasım 2015 yılında Esteghlal Ahvaz

1 Temmuz 2016 yılında Sanat Naft

Hossein Saki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossein Saki şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Hossein Saki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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