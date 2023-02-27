Hossein Sangar Gir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Sangar Gir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossein Sangar Gir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossein Sangar Gir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossein Sangar Gir 11 Mayıs 1998 tarihinde Abadan, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da حسين سنگرگير şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossein Sangar Gir Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hossein Sangar Gir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Hossein Sangar Gir'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hossein Sangar Gir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossein Sangar Gir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hossein Sangar Gir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossein Sangar Gir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sanat Naft U19

1 Temmuz 2016 yılında Zob Ahan U21

1 Temmuz 2018 yılında Niroye Zamini

1 Eylül 2020 yılında Zob Ahan

20 Nisan 2021 yılında Omid Genaveh

30 Eylül 2021 yılında Saipa FC

1 Kasım 2021 yılında Esteghlal Khz.

1 Eylül 2022 yılında Sanat Naft

Hossein Sangar Gir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossein Sangar Gir şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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