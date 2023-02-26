Hossein Shanani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Shanani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossein Shanani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossein Shanani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossein Shanani 11 Aralık 1993 tarihinde Abadan, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da Hossein Mojalli Shananizadeh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossein Shanani Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStellar yapmaktadır. Hossein Shanani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hossein Shanani'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hossein Shanani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossein Shanani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hossein Shanani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossein Shanani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Foolad Novin

1 Temmuz 2015 yılında Malavan

17 Ocak 2018 yılında Mes Rafsanjan

3 Eylül 2018 yılında Sepidrood

1 Temmuz 2019 yılında Mes Kerman

1 Ekim 2020 yılında Zob Ahan

12 Temmuz 2022 yılında Naft M.I.S F.C.

Hossein Shanani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossein Shanani şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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