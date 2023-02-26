Hossein Zamehran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Zamehran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossein Zamehran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossein Zamehran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossein Zamehran 21 Mart 1992 tarihinde Mashhad, Razavi Khorasan şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da حسين زامهران şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossein Zamehran Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hossein Zamehran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 26 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Hossein Zamehran'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hossein Zamehran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossein Zamehran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hossein Zamehran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossein Zamehran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Payam Toos

1 Temmuz 2011 yılında Siah Jamegan

1 Temmuz 2012 yılında Sarcheshmeh

1 Temmuz 2013 yılında Padideh

1 Ocak 2015 yılında Siah Jamegan

1 Temmuz 2016 yılında Padideh

10 Temmuz 2017 yılında Machine Sazi

26 Aralık 2017 yılında Siah Jamegan FC

3 Eylül 2018 yılında Baadraan

26 Temmuz 2019 yılında FC Nassaji M.

Hossein Zamehran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossein Zamehran şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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