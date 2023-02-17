Hossin Lagoun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossin Lagoun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hossin Lagoun kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hossin Lagoun ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hossin Lagoun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossin Lagoun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossin Lagoun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossin Lagoun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossin Lagoun 4 Aralık 1995 tarihinde Malmö şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. İsveç,Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da Hossin Mohamed Yasin Lagoun şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossin Lagoun Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BR Group Management yapmaktadır. Hossin Lagoun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Utsiktens BK futbol takımında oynamaktadır. Utsiktens BK takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Hossin Lagoun'nin Utsiktens BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hossin Lagounboyu ve yaşı kaç

Hossin Lagoun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossin Lagoun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Hossin Lagoun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossin Lagoun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2014 yılında Terracina

15 Ocak 2015 yılında USM Alger U21

1 Şubat 2018 yılında B. Galabovo

1 Temmuz 2018 yılında Vereya

27 Temmuz 2018 yılında AFC Eskilstuna

13 Şubat 2019 yılında Ararat Yerevan

30 Haziran 2019 yılında AFC Eskilstuna

1 Ağu 2019 yılında Vasalunds IF

30 Kasım 2019 yılında AFC Eskilstuna

4 Ocak 2020 yılında Al-Mojzel

30 Haziran 2020 yılında AFC Eskilstuna

15 Temmuz 2021 yılında Assyriska FF

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

27 Haziran 2022 yılında J-Södra IF

3 Şubat 2023 yılında Utsiktens BK

Hossin Lagoun kimdir

Hossin Lagoun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossin Lagoun şuan Utsiktens BK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Malmö FF

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Hossin Lagoun nereli

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