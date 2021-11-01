Hostesin hain planı! Kumar parasını alamadı, kurye kılığına girerek kabin amirinin evini bastı!

Olay geçtiğimiz aylarda meydana geldi.

29 yaşındaki Fazlı A., bir havayolu şirketinde kabin memuru olarak görev yapmaktaydı.

Aynı şirkette çalışan Ayten A.'yla KKTC'ye giden Fazlı A., burada bir casinoda kumar oynadı.

PARAYI BÖLÜŞEMEDİLER

İkili 20 bin lira kazandı. Hostes Ayten A., "20 bin liranın yarısını ver" baskısı yaptı. Parayı alabilmek için genç adamı tehdit etti. İstediğini alamadığı için bir plan kurdu.

HOSTES, ARKADAŞIYLA EV BASTI

Bir arkadaşıyla Fazlı A.'nın Şişli'deki evine giderek önce genç adamı darp etti, ardından istediği parayı kendi hesabına yolladı. Darp edilen kabin amiri, yan komşusunun balkonuna geçerek canını kurtardı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Polise yaptığı şikayet sonucu gözaltına alınan Ayten A., ifadesinde "Kişisel eşyalarımı almak için gittim" savunması yaptı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hostesin kimliği tespit edilemeyen arkadaşı hakkında inceleme başlatıldı.

Ayten A. için 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı yağma ve konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından dava açıldı.