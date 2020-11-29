Hostesten skandal hareket! Uçuş sırasında ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi

İngiliz Hava Yolları'nda çalışan hostes görevi sırasında etik olmayan davranışlarda bulunarak bir skandala imza attı. Facebook üzerinden hesap açan hostes, yolculuk sırasında üniformasıyla çektiği fotoğrafları paylaştı.

"UÇUŞ EĞLENCESİNDE SİZE AİDİM"

Uçuş sırasında üniformasını yukarı doğru kaldırarak ve bacaklarını uzatarak fotoğraf çeken hostes, ''Sevgili yolcular, uçuş eğlencesinde ben sizinim. Ne yapmamı istersiniz?" başlığı ile paylaştı.

UÇAKTA İLİŞKİYE GİRMEYİ DÜŞÜNMÜŞ

Hostes, ekstra para için uçuş sırasında giydiği iç çamaşırlarını ve üniformasını para karşılığında sattığını, uçuş sırasında gereken ödemeyi yapan yolcularla uçakta ilişkiye gireceğini söyledi. İlk tanışma ücreti olarak 50 sterlin aldığını söyleyen hostes, uçuş sırasında anlaştığı yolcuların otel parasını ödediklerini ve isteklerine göre ücreti yükselttiğini söyledi. Hostes, başka ülkelere uçtuğunda farklı insanlar ile görüştüğünü ve uçakta bazen ekip arkadaşları ile yakınlaştığını ifade etti.