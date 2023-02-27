Hotaka Nakamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hotaka Nakamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hotaka Nakamura kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hotaka Nakamura ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hotaka Nakamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hotaka Nakamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hotaka Nakamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hotaka Nakamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hotaka Nakamura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hotaka Nakamura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hotaka Nakamura 12 Ağustos 1997 tarihinde Yokosuka, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中村 帆高 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hotaka Nakamura Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hotaka Nakamura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Hotaka Nakamura'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Hotaka Nakamura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hotaka Nakamura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Hotaka Nakamura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hotaka Nakamura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Meiji Uni

29 Ağustos 2019 yılında FC Tokyo

31 Ocak 2020 yılında Meiji Uni

1 Şubat 2020 yılında FC Tokyo

Hotaka Nakamura kimdir

Hotaka Nakamura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hotaka Nakamura şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nihon University Fujisawa HS, Meiji University

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Hotaka Nakamura nereli

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