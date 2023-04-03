Hotaru Otaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hotaru Otaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hotaru Otaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hotaru Otaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hotaru Otaki 14 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大瀧 螢 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hotaru Otaki Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Hotaru Otaki'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hotaru Otaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hotaru Otaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2023 yılında Chuo University
Hotaru Otaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hotaru Otaki şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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