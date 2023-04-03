Hotaru Otaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hotaru Otaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hotaru Otaki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hotaru Otaki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.