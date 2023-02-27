Hotaru Yamaguchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hotaru Yamaguchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hotaru Yamaguchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hotaru Yamaguchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hotaru Yamaguchi 6 Ekim 1990 tarihinde Nabari, Mie şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山口 螢 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hotaru Yamaguchi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Hotaru Yamaguchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Hotaru Yamaguchi'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Hotaru Yamaguchi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/06crz

http://www.instagram.com/hotaru10_official/

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Hotaru Yamaguchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hotaru Yamaguchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hotaru Yamaguchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hotaru Yamaguchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2009 yılında Cerezo Osaka

1 Ocak 2016 yılında Hannover

1 Temmuz 2016 yılında Cerezo Osaka

1 Ocak 2019 yılında Vissel Kobe

Hotaru Yamaguchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hotaru Yamaguchi şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Hotaru Yamaguchi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya takımında 20 numaralı formasıyla 21 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 48 maçta 3 gol atmıştır.

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