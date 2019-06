Hotel Mumbai film fragmanı izle |Hotel Mumbai filmi ne zaman vizyona giriyor?

Bu hafta vizyona giren filmlerden birisi olan 'Hotel Mumbai' internette araştırılmaya başlandı. Peki 'Hotel Mumbai' filmi ne zaman vizyona giriyor? 'Hotel Mumbai' filmin konusu nedir? 'Hotel Mumbai' filminin fragmanı nasıl? Oyuncuları kimler? İşte cevapları.

HOTEL MUMBAİ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Hotel Mumbai filmi 21 Haziran 2019 itibariyle sinemalardaki yerini aldı ve izleyicisiyle buluşmak için bekliyor.

HOTEL MUMBAİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hotel Mumbai, 2008 yılında gerçekleşen ve dünya tarihine damga vuran terör olaylarını konu alıyor. Gerçek olaylardan beyaz perdeye uyarlanan film gerçekçiliği, görsel açıdan başarısı ve güçlü kastıyla eleştirmenler tarafından büyük beğeni topladı. Anthony Maras'ın ilk uzun metrajlı olan filminde, Hindistan'ın en kalabalık kenti olan Mumbai, kaosa sürüklenirken teröristlerin son durağı olan Taj Otel'de yaşanan olayları izleyeceksiniz. Hindistan'ın kalbi olarak kabul görülen, Mumbai/Taj Oteli, Pakistan cihatçıları tarafından saldırıların üssü olarak seçildi. Ancak eylemcilerin hesaplamadıkları bir dayanışma, cesaret ve yaşamları pahasına konuklarını korumak için savaşan otel çalışanları burada bir destan yazdılar. Dev Patel, Armie Hammer, Nazanin Boniadi, Anupam Kher ve Jason Isaacs'ın gibi güçlü oyuncuların başrollerini paylaştığı filmde, kahramanca mücadele ederek bir çok insanın hayatta kalmasını sağlayan bir grubun çevresinde gelişen olaylar gerilim ve aksiyon dolu bir sinema şölenine dönüşüyor. Hotel Mumbai'de farklı ülkelerden, kültürlerden gelen insanların tatil için geldikleri Taj Hotel'in bir savaş alanına dönüşmesiyle gerilim ve aksiyon dolu olayları sürükleyici senaryosu ve etkileyici kurgusuyla izleyebileceksiniz.

HOTEL MUMBAİ FİLM FRAGMANI İZLE

HOTEL MUMBAİ HAKKINDA

Yönetmen: Anthony Maras

Senaryo: Anthony Maras, John Collee

Yapımcı: Mike Gabrawy, Gary Hamilton

Oyuncular: Dev Patel, Jason Isaacs, Armie Hammer, Nazanin Boniadi, Anupam Kher

Diğer Adı: Mumbai Hotel

Süre: 125 Dakika



Görüntü Yönetmeni : Nick Remy Matthews.



Müzik: Volker Bertelmann.



Dağıtım: CGV Mars Dağıtım.



Film Türü: Dram

Film Süresi: 125 dk.

DEV PATEL KİMDİR?

2008 yılında vizyona giren ve 8 dalda Oscar, 7 dalda ise BAFTA ödüllerini kazanarak herkesi şok eden İngiliz-Hindistan ortak yapımı dram filmi Slumdog Millionaire ile sinema dünyasına hızlı bir giriş yapan Hint kökenli İngiliz sinema ve dizi oyuncusu. Son olarak Avatar; Son Hava Bükücü filminde Zukokarakterini canlandırmıştır.

Dev Patel, 23 Mart 1990tarihinde, Harrow, Greater London, İngiltere'de dünyaya geldi. Anne ve babası Nairobi, Kenyadoğumlu Hint'liler olan Patel, Hindu inançları doğrultusunda, İngiltere'de yetiştirildi. Longfield Ortaokulu'nda okuduğu sırada rol aldığı tiyatro oyunu Twelfth Night'daki performansı ile en iyi oyuncu ödülünü alması ile beraber gelecekteki kariyeri de şekillenmiş oldu. Whitemore Lisesi'nden mezun olmasının ardından oyunculuğa başlayan Patel, Skins dizisinde rol aldığı sırada tarih, biyoloji ve oyunculuk alanlarında AS Levels eğitimini tamamladı.

Gençlik yıllarında fazlası ile enerjik bir çocuk olan ve de bu yüzden okulda sürekli başı belaya giren Patel, annesinin yönlendirmesi ile karate ve taekwon-do kurslarına başladı. 2004 yılında, Dublin'de gerçekleşen AIMAA Dünya Şampiyonası'nda taekwon-do alalında bronz madalya kazanan Patel, 2006yılında ise aynı alanda 1. Dan siyah kuşak sahibi oldu.

Oyunculuk kariyerine 2006 yılında, E4 kanalında yayınlanan drama serisi Skinsile başlayan Patel, dizide Pakistan asıllı İngiliz Müslüman'ı bir genç olan Anwar Kharral'ı canlandırdı. 2006-2008 yılları arasında rol aldığı Skins, iki BAFTA ödülü kazanırken, genç oyuncu da 2009 yılında Critics' Choice Ödülleri'nde En İyi Genç Performans ödülünü kazandı.

2008 yılında vizyona giren ve 8 dalda Oscar, 7 dalda ise BAFTA ödüllerini kazanarak herkesi şok eden İngiliz-Hindistan ortak yapımı dram filmi Slumdog Millionaire, genç oyuncunun sinemaya geçiş yaptığı yapım oldu. Danny Boyletarafından yönetilen ve Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının Hindistan versiyonunda büyük ödülü kazanan bir gencin dramını anlatan Slumdog Millionaire'in ana karakteri Jamal Malik'i canlandıran Patel, bu film sayesinde aralarında Black Reel Award, SAG Award ve Chicago Film Critics Association'un da bulunduğu pek çok ödül kazandı ve de Satürn ve BAFTA'nın da aralarında bulunduğu pek çok ödüle aday gösterildi.

Dev Patel son olarak M. Night Shyamalan'ın yönettiği Avatar; Son Hava Bükücü filminde Zuko karakterini canlandırdı. Jesse McCartney'in oynaması planlanan Zuko karakterini son anda elde eden Patel, filmde gösterdiği başarılı oyunculukla eleştirmenlerin beğenisini kazandı.

JASON ISAACS KİMDİR?

İngiliz aktör. Harry Potter serisinde canlandırdığı Lucius Malfoy rolüyle hafızalardadır.

Isaacs, Yahudi kökenli Sheila-Eric Isaacs çiftinin çocuğu olarak 1963'te Liverpool'da doğdu. 4 çocuklu bir mücevher ustasının üçüncü oğlu olan Isaacs'in önceleri oyunculuğa fazla merakı yoktu. Lisenin sonlarına dek doktor, avukat ve muhasebeci olma planları yapan Isaacs, kardeşlerine uygun şekilde hukuk okumaya karar verdi. Ancak Bristol Üniversitesi'ndeki ilk yılında oyunculuğun etkisine kapılarak, hukuk eğitimini yarıda bırakıp London's Central School of Speech and Drama'ya kayıt oldu. Oyunculuk eğitiminden kısa süre sonra ekranlarda ve sahnelerde görünmeye başladı. Jeff Goldblum ve Emma Thompson'ın başrollerini paylaştığı The Tall Guy adlı 1989 yapımı filmle ilk sinema filminde oynadı. Yine o yıl Capital City dizisinde Chas Ewell rolüyle 24 bölüm yer aldı. Bir süre çoğunluk dizilerde oynadıktan sonra 1994'te Paul W. S. Anderson'ın kült filmi Shopping filmiyle yeniden sinemaya döndü. Dragonheart (1996), Armageddon (1998), Divorcing Jack (1998), The End of Affair (1999) gibi 90'ların önemli filmlerinden bazılarında kendine yer buldu. Yine Anderson'ın Event Horizon ve Asker (Soldier) gibi filmlerinde kendine yer buldu.

2000'de, Mel Gibson'la birlikte rol aldığı ve Roland Emmerich'in yönettiği Vatansever (The Patriot) filmindeki Albay William Tavington rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Bu performansıyla Londra Sinema Eleştirmenleri Cemiyeti Ödülü'ne adaylık kazandı. 2001'de Ridley Scott imzalı, eleştirmenlerce beğenilen gişe devi 'Black Hawk Down/Kara Şahin Düştü'de kurşun kafalı Kaptan Mike Steele'i canlandırdı. Yine 2001'de, The Last Minute filminde oyunculuğun yanında şarkıcılık yeteneklerini de sergileme fırsatı buldu. Keanu Reeves ile Charlize Theron'un başrollerini paylaştığı Kasımda Aşk Başkadır'da (Sweet November) ise eşicinsel Chaz rolünde oynayarak, bir sahnede sansasyonel, askısız ve payetli bir elbiseyle izleyici karşısına çıktı. Ayrıca Mike Figgis'in deneysel filmi 'Hotel'in jeneriğinde göründü.

Isaacs'in kariyerinde 2002 yılı önemli bir dönüm noktası oldu. 2002 yapımı acı-tatlı romantik komedi 'Passionada'da eleştirmenleri bir kez daha büyüledi ve aralarında Rex Reed'in de bulunduğu bazı eleştirmenlerce 'genç Cary Grant'e benzetildi. P.J. Hogan'in yönettiği 'Peter Pan'deki ikili performansı (Kaptan Hook ve Bay Darling) eleştirmenlerce ayakta alkışlandı. Jackie Chan'le birlikte oynadığı 'The Tuxedo'da kibar bir uluslararası ajanı canlandırırken, John Woo'nun yönettiği 'Windtalkers'da Nicolas Cage'le başrolü paylaşmıştı. Ama asıl şöhretini Warner Bros. Pictures'ın dev yapımı Harry Potter ve Sırlar Odası'nda (Harry Potter and the Chamber of Secrets) sinsi Lucius Malfoy'u başarıyla canlandırdıktan sonra elde etti. Isaacs, Harry Potter ve Ateş Kadehi (Harry Potter and the Goblet of Fire) ve serinin sonraki filmlerinde 'Ölüm Yiyen' Lucius Malfoy'u tekrar canlandırdı. 2004'te Belfastlı fotomuhabiri Colin Ayres rolüyle NBC yapımı 'The West Wing'de konuk oyuncu olarak 3 bölümde yer aldı.

2005 yılında Sundance Film Festivali'nde galaları yapılan Rodrigo Garcia'nın 'Nine Lives'ında Robin Wright Penn'le oynadığı yürek yakan romantik, 'Chumscrubber'daki ezik köylü baba karakterlerini canlandırdı. Rob Bowman'ın yönettiği Elektra'da oynadı. Donal Logue'un 'Tennis Anyone'ındaki komik, şovenist ve homofobik film yıldızı tiplemeleriyle, Isaacs neslinin en çok yönlü oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.

2006 yapımı Friends with Money adlı komedi filminde Catherine Keener, Jennifer Aniston, Joan Cusack ve Frances McDormand'la birlikte rol aldı. Yine 2006'da başlayıp 3 sezon yayınlanan Showtime yapımı Brotherhood'un başrolündeki gangster Michael Caffee karakterini canlandırdı. 2008 yılında, aynı adlı ödüllü oyundan uyarlanan ve başrolünü Viggo Mortensen'le paylaştığı Good filminde oynadı. A Single Shot, Rio I Love You, A Cure for Wellness gibi filmlerde oynadı. Justice League: Gods and Monsters'da Lex Luthor'ı seslendirdi. 2017'de başlayan Star Trek: Discovery dizisinde Gabriel Lorca karakterini canlandırdı.

Belgesel yönetmeni Emma Hewitt'le evli olan Isaacs'in 2 kızı bulunmaktadır.