Houari Baouche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Houari Baouche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Houari Baouche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Houari Baouche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Houari Baouche 24 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Houari Baouche Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Houari Baouche, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 3 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Houari Baouche'nin USM Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Houari Baouche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Houari Baouche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Houari Baouche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Houari Baouche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında ES Mostaganem

11 Temmuz 2017 yılında O Médéa

1 Temmuz 2019 yılında CABB Arreridj

20 Ekim 2020 yılında USM Bel Abbès

3 Nisan 2021 yılında USM Alger

Houari Baouche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Houari Baouche şuan USM Alger takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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