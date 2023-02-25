Houari Ferhani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Houari Ferhani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Houari Ferhani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Houari Ferhani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Houari Ferhani 11 Şubat 1993 tarihinde Koléa şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Houari Ferhani Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dzair Soccer Agency yapmaktadır. Houari Ferhani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Houari Ferhani'nin MC Alger ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Houari Ferhani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Houari Ferhani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Houari Ferhani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Houari Ferhani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2014 yılında RC Arbaa

1 Ocak 2016 yılında JS Kabylie

1 Temmuz 2018 yılında ES Sétif

1 Temmuz 2022 yılında MC Alger

Houari Ferhani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Houari Ferhani şuan MC Alger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Houari Ferhani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U23 takımında 13 numaralı formasıyla 14 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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