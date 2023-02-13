Houboulang Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Houboulang Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Houboulang Mendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Houboulang Mendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Houboulang Mendes 4 Mayıs 1998 tarihinde Courcouronnes şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Gine-Bissau,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Houboulang Mendes Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Management yapmaktadır. Houboulang Mendes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Houboulang Mendes'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Houboulang Mendes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/17.mendes/

Houboulang Mendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Houboulang Mendes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Houboulang Mendes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Houboulang Mendes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Stade Lavallois

24 Temmuz 2018 yılında FC Lorient

6 Temmuz 2022 yılında UD Almería

Houboulang Mendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Houboulang Mendes şuan UD Almería takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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