Houcine Aoued kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Houcine Aoued Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Houcine Aoued adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Houcine Aoued Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Houcine Aoued 21 Nisan 1999 tarihinde Rélizane şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Houcine Aoued Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dzair Soccer Agency yapmaktadır. Houcine Aoued, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına 25 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Houcine Aoued'nin Paradou AC ile sözleşmesi 25 Eylül 2024 tarihinde bitmektedir.

Houcine Aoued Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Houcine Aoued isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Houcine Aoued Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Houcine Aoued futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında RC Rélizane

25 Eylül 2021 yılında Paradou AC

Houcine Aoued Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Houcine Aoued şuan Paradou AC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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