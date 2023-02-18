Houcine Benayada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Houcine Benayada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Houcine Benayada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Houcine Benayada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Houcine Benayada 8 Ağu 1992 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Houcine Benayada Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BB Sport Consulting yapmaktadır. Houcine Benayada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 3 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Houcine Benayada'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Houcine Benayada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Houcine Benayada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Houcine Benayada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Houcine Benayada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında ASM Oran

16 Haziran 2015 yılında USM Alger

19 Temmuz 2016 yılında CS Constantine

1 Ekim 2020 yılında Club Africain

21 Şubat 2021 yılında ES Sahel

3 Eylül 2022 yılında Wydad AC

Houcine Benayada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Houcine Benayada şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Houcine Benayada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir takımında 25 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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