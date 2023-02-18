Houmam Baaouch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Houmam Baaouch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Houmam Baaouch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Houmam Baaouch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Houmam Baaouch 6 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Houmam Baaouch Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Houmam Baaouch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 22 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Houmam Baaouch'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Houmam Baaouch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Houmam Baaouch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Houmam Baaouch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Houmam Baaouch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Beni Mellal

10 Ağu 2021 yılında SCC Mohammedia

22 Ağu 2022 yılında Wydad AC

Houmam Baaouch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Houmam Baaouch şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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