Houssam Eddine Bayoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Houssam Eddine Bayoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Houssam Eddine Bayoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Houssam Eddine Bayoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Houssam Eddine Bayoud 21 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Houssam Eddine Bayoud Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Houssam Eddine Bayoud'nin JS Saoura ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Houssam Eddine Bayoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Houssam Eddine Bayoud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Houssam Eddine Bayoud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Houssam Eddine Bayoud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında NA Hussein Dey

6 Ağustos 2022 yılında JS Saoura

Houssam Eddine Bayoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Houssam Eddine Bayoud şuan JS Saoura takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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