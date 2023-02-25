Houssem Eddine Mrezigue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Houssem Eddine Mrezigue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Houssem Eddine Mrezigue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Houssem Eddine Mrezigue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Houssem Eddine Mrezigue 23 Mart 2000 tarihinde Ain Arnat şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Houssem Eddine Mrezigue Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Houssem Eddine Mrezigue, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Houssem Eddine Mrezigue'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Houssem Eddine Mrezigue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Houssem Eddine Mrezigue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Houssem Eddine Mrezigue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Houssem Eddine Mrezigue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında MC Alger U21

1 Ekim 2020 yılında CR Belouizdad

Houssem Eddine Mrezigue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Houssem Eddine Mrezigue şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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