Houssem Meharzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Houssem Meharzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Houssem Meharzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Houssem Meharzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Houssem Meharzi 26 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Houssem Meharzi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 2 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Houssem Meharzi'nin ASO Chlef ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Houssem Meharzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Houssem Meharzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Houssem Meharzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Houssem Meharzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2020 yılında ASO Chlef

Houssem Meharzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Houssem Meharzi şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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