Houssem Ouassini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Houssem Ouassini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Houssem Ouassini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Houssem Ouassini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Houssem Ouassini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Houssem Ouassini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Houssem Ouassini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Houssem Ouassini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Houssem Ouassini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Houssem Ouassini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Houssem Ouassini 24 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur.  Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Houssem Ouassini Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına - tarihinde katılmıştır. Houssem Ouassini'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Houssem Ouassini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Houssem Ouassini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Houssem Ouassini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Houssem Ouassini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2022 yılında MC Oran

25 Ağustos 2022 yılında Chelghoum Laïd

Houssem Ouassini kimdir

Houssem Ouassini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Houssem Ouassini şuan ES Sétif takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Houssem Ouassini nereli

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