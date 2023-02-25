Housseyn Selmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Housseyn Selmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Housseyn Selmi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Housseyn Selmi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Housseyn Selmi 11 Şubat 1993 tarihinde Jijel şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Housseyn Selmi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Housseyn Selmi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 12 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Housseyn Selmi'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Housseyn Selmi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Housseyn Selmi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Housseyn Selmi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Housseyn Selmi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında JS Djijel

1 Temmuz 2013 yılında CA Batna

12 Temmuz 2017 yılında CR Belouizdad

Housseyn Selmi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Housseyn Selmi şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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