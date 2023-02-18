Houssine Rahimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Houssine Rahimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Houssine Rahimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Houssine Rahimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Houssine Rahimi 4 Şubat 2002 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da حسين رحيمي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Houssine Rahimi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Houssine Rahimi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Houssine Rahimi'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Houssine Rahimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Houssine Rahimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Houssine Rahimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Houssine Rahimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Raja Casablanca

11 Ocak 2022 yılında Rapide Oued Zem

30 Haziran 2022 yılında Raja Casablanca

Houssine Rahimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Houssine Rahimi şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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