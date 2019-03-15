Houston Rockets’ın menajeri Ülker Salonu’nda

Fenerbahçe'nin Euroleague'in 26. hafta maçında sahasında konuk ettiği Barcelona maçını, Houston Rockets'ın Genel Menajeri Darly Morey tribünden takip etti.

Fenerbahçe Beko ile Barcelona Lassa arasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan THY Euroleague maçını, NBA Batı Konferansı takımlarından Houston Rockets'ın Genel Menajeri Darly Morey takip etti.

Kaynak: İHA