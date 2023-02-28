Hovhannes Gevorgyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hovhannes Gevorgyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hovhannes Gevorgyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hovhannes Gevorgyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hovhannes Gevorgyan 17 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Հովհաննես Գևորգյան şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hovhannes Gevorgyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shirak Gyumri futbol takımında oynamaktadır. FC Shirak Gyumri takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hovhannes Gevorgyan'nin FC Shirak Gyumri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hovhannes Gevorgyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hovhannes Gevorgyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hovhannes Gevorgyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hovhannes Gevorgyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Shirak II

1 Ağustos 2021 yılında BKMA Erewan II

1 Temmuz 2022 yılında Shirak Gyumri

Hovhannes Gevorgyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hovhannes Gevorgyan şuan FC Shirak Gyumri takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.

Hovhannes Gevorgyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.