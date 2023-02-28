Hovhannes Harutyunyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hovhannes Harutyunyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hovhannes Harutyunyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hovhannes Harutyunyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hovhannes Harutyunyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hovhannes Harutyunyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hovhannes Harutyunyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hovhannes Harutyunyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hovhannes Harutyunyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hovhannes Harutyunyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hovhannes Harutyunyan 25 Mayıs 1999 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Հովհաննես Հարությունյան şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hovhannes Harutyunyan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAMK Group yapmaktadır. Hovhannes Harutyunyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 4 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Hovhannes Harutyunyan'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hovhannes Harutyunyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hovhannes Harutyunyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Hovhannes Harutyunyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hovhannes Harutyunyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Pyunik U18

1 Ocak 2016 yılında Pyunik Erivan

1 Ağustos 2017 yılında Ararat-Armenia

28 Şubat 2018 yılında Michalovce

1 Eylül 2019 yılında Ararat-Armenia

4 Şubat 2021 yılında Pyunik Erivan

Hovhannes Harutyunyan kimdir

Hovhannes Harutyunyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hovhannes Harutyunyan şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Hovhannes Harutyunyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan takımında 11 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

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Hovhannes Harutyunyan nereli

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