Hovhannes Nazaryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hovhannes Nazaryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hovhannes Nazaryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hovhannes Nazaryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hovhannes Nazaryan 11 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Հովհաննես Նազարյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hovhannes Nazaryan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boss yapmaktadır. Hovhannes Nazaryan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat Yerevan takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hovhannes Nazaryan'nin FC Ararat Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hovhannes Nazaryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hovhannes Nazaryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hovhannes Nazaryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hovhannes Nazaryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Pyunik II

5 Temmuz 2018 yılında Artsakh Erewan

27 Temmuz 2020 yılında Shirak Gyumri

6 Temmuz 2021 yılında Ararat Yerevan

Hovhannes Nazaryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hovhannes Nazaryan şuan FC Ararat Yerevan takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hovhannes Nazaryan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pyunik Erewan (-2016)

Ermenistan takımında 2 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 3 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 11 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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