How I Met Your Mother'ın Ted'i, Josh Radnor'a yıllar acımadı! Son hali görenlerin içini parçaladı! "Ah Ted, üzümlü kekim" How I Met Your Mother dizisiyle hafızalara kazınan Josh Radnor'un, yıllar içindeki değişimi sevenlerini şaşkına çevirdi. Yaşlandığı gözle görülen ünlü oyuncu "Ted, üzümlü kekim ne oldu sana?" yorumlarını beraberinde getirdi.

1 12 Eylül 2005 yılında ABD'de yayın yapan CBS kanalında, 2014 yılına kadar yayınlamış olan How I Met Your Mother dizisi, günümüzde popülaritesini korumaya devam ediyor.